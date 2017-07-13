В Лос-Анджелесе состоялась премьера 7-го сезона "Игры престолов" (фотогалерея)

Члены актерского состава телесериала "Игра престолов" позировали на премьере 7-го сезона, которая состоялась в Лос-Анджелесе накануне, 12 июля.

Напомним, что премьера седьмого сезона «Игры престолов» на телевидении состоится 16 июля.

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Сообщалось, что финал нового сезона сериала "Игра престолов" будет самым длинным эпизодом в истории проекта.

По словам одного из создателей шоу Дэна Уайса, в новом сезоне будут показаны два эпизода дольше 60 минут. "Один будет нашим самым продолжительным эпизодом в истории - он будет длиться около 90 минут. Другой станет самым коротким эпизодом длиной в 50 минут", - добавил Дэвид Бениофф.