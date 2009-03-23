Участники митинга в Симферополе требовали запретить Меджлис

Сегодня в Симферополе возле здания Представительства Президента в Крыму прошел митинг, приуроченный к 5-ой годовщине трагических событий в «Cotton club».

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга потребовали запретить Меджлис крымских татар и исключить из Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины Куртсеита АБДУЛЛАЕВА – одного из организаторов массовой драки в симферопольском баре Cotton club в 2004 году. По данным милиции, в акции приняли участие до 100 человек.

Активисты Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Русского молодежного центра Крыма и казачьей общины «Соболь» пришли с транспарантами: «Ющенко! Убери Абдуллаева из своей администрации!», «Уголовник Абдуллаев – советник Президента!», «Коттон не должен повториться!».

«Мы требуем от Президента Украины ликвидации экстремисткой группировки «Меджлис-Курултай» как основного источника межнациональных и межрелигиозных конфликтов в Крыму», – заявил лидер Русского молодежного центра Крыма, депутат крымского парламента Андрей КОЗЕНКО.

Участники митинга повязали джинсовые ленточки и российские триколоры на заборе Представительства Президента в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2004 года в Симферополе в молодежном баре «Cotton club» произошла массовая драка между крымскими татарами и славянами, в результате чего 9 человек были госпитализированы, из которых трое в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были объединены в одно уголовное дело.

29 декабря 2004 года суд Центрального района Симферополя своим решением приговорил К.АБДУЛЛАЕВА, который признан организатором в двух эпизодах, к 9 годам заключения. Остальные пятеро подсудимых были приговорены к срокам от 1,5 до 8 лет лишения свободы. Апелляционный суд Автономной Республики Крым оставил без изменений приговор местного суда.

Летом 2007 года К.АБДУЛЛАЕВ был помилован Президентом Украины В.ЮЩЕНКО.

Ряд общественно-политических организаций автономии (в частности, активисты партии «Русский блок» и Русской общины Крыма) требовали от главы государства исключить К.АБДУЛЛАЕВА из Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины.

В марте 2008 года, по данным Представительства Президента в Крыму, лидер Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ передал на утверждение В.ЮЩЕНКО новый список членов Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте, в котором нет К.АБДУЛЛАЕВА.