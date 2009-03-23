Газпром категорически против продажи газа на границе с Украиной

ОАО «Газпром» выступает категорически против продажи газа странам-членам Европейского Союза на границе с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

«Придется пересмотреть всю систему контрактов», - сказал он, отметив, что на сегодня «Газпром» имеет долгосрочные контракты с европейскими покупателями, некоторые из которых рассчитаны на срок до 35 лет.

При этом, отметил В.ГОЛУБЕВ, в контрактах заложена система расчета тарифов на газ и на его поставки, а также предусмотрены все механизмы ответственности сторон.

Он подчеркнул, что фактический переход на продажу газа европейским партнерам на границе с Украиной приведет к переделу рынков, а также может снизить безопасность поставок газа в Европу.

«Сейчас мы защищаем и свои интересы, и интересы потребителей», - заверил В.ГОЛУБЕВ.

Как сообщал УНИАН, во время газового кризиса, разразившегося в январе этого года, Украина предложила европейским партнерам подумать о возможности перехода на покупку российского газа на границе Россия – Украина. Эта же возможность не исключается в подписанной сегодня в совместной декларации Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации газотранспортной системы.