Газпром обеспокоен перспективой создания "независимого оператора"

ОАО «Газпром» обеспокоен обязательством Украины перед Европейским Союзом создать независимого оператора по транзиту газа, взятым на себя Украиной в совместной декларации с ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

«Это можно сделать, но «Нафтогаз Украины» останется без дотаций, которые получает от транспортировки газа», - сказал он.

Представитель руководства «Газпрома» отметил, что на сегодняшний день только благодаря деньгам, зарабатываемым «Укртрансгазом» на поставках газа в Европу, украинскому «Нафтогазу» удается продолжать работу в нормальном режиме, поскольку эти деньги он использует, в том числе, на дотирование поставок газа населению из-за несовершенства тарифов.

При этом он отметил, что в последние годы «Газпром» регулярно оплачивал стоимость транзита, а украинская сторона использовала эти деньги на другие цели, в том числе и на закупку газа.

Для примера В.ГОЛУБЕВ привел договоренности, достигнутые в январе этого года между «Газпромом» и «Нафтогазом», согласно которым «Газпром» предоставил Украине авансовый платеж на сумму 1,7 млрд. долл., который пошел не на транспортировку, а на закупку газа. (Согласно соглашениям от 20 января 2009 года, «Газпром» переуступил «Нафтогазу» 1,7 млрд. долл. долга компании «РосУкрЭнерго», который Украина пытается взыскать газом, принадлежащим РУЭ и закачанным в подземные хранилища газа в объеме 11 млрд. кубометров – УНИАН).

«Мы понимаем, что Украина, возможно, не сможет полностью оплачивать газ (в случае создания независимого оператора по транзиту газа – УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции конференции “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствовавшая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил недовольство проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.