Покушение на Осмаева и Окуеву: подозреваемый утверждает, что выстрелил случайно

Артур Кринари, задержанный после перестрелки с чеченскими добровольцами Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой, прямо из стен ИВС ответил на вопросы, переданные ему журналистами. Интервью опубликовало издание Страна.

"Я ехал сюда, чтобы спокойно жить в Украине и заниматься бизнесом. В России у меня были конфликты и проблемы. Когда я приехал в Украину, то обращался и в СБУ, и в миграционную службу. Эти обращения зафиксированы в официальных журналах учета данных структур, но мне все отказали в помощи. Скажу больше, в СБУ делали копию моего паспорта на фамилию Кринари, записывали данные обо мне. Упрекнуть меня в том, что я прибыл нелегально, нельзя. Потом я купил паспорт на имя Антипова, оформил фиктивный брак, поменял фамилию и получил официальный документ", - рассказал Кринари.

Читайте такжеСледователи уже допросили задержанного киллера, стрелявшего в Осмаева

По данным журналистов, одессит Александр Антипов, документами которого пользовался стрелок перед получением паспорта на фамилию Дакар, умер насильственной смертью.

"Понятия не имею, я даже ни разу не слышал о нем. Паспорт на имя Антипова я купил на Привозе в Одессе у одного "азера", - отметил Кринари. По его словам, потом на основе этого паспорта он получил украинский.

Писали обо мне всякое, потому что я не давал себя кидать по жизни и спрашивал с людей за их неуважительное отношение, и наказывал за это

"Никакой я не киллер, не носитель прозвищ, это просто бред журналистов. Все, что в интеренете написано обо мне, это 90% фантазии журналистов, которые из мухи пытаются сделать слона. За свою жизнь я никогда не касался криминала. А писали обо мне всякое, потому что я не давал себя кидать по жизни и спрашивал с людей за их неуважительное отношение, и наказывал за это", - утверждает задержанный.

По его версии событий, роковой выстрел произошел случайно.

"Мое знакомство с Окуевой и Осмаевым произошло потому, что я хотел получить от них информацию для своей новой книги. Она посвящена чеченским патриотам, живущим за границей, и чего они добиваются. Это уже третья моя книга. Первая касалась начала войны в Чечне, вторая - о событиях послевоенной жизни", - рассказал Кринари.

"Я назывался журналистом Le Monde потому, что иначе они не восприняли бы меня. И скорее всего, даже не стали разговаривать, им было бы плевать. Особенно если бы они узнали, что я чеченец. Но я хотел получить от них искренние ответы, и потому представлялся французом. Не вижу в этом никакого криминала", - утверждает "писатель".

"У нас были прекрасные отношения. Хочу сказать, что до 1 июня никаких конфликтов между нами не было, мотива их убивать у меня не было. Мы просто встречались и общались. А все что далее произошло - это чистая случайность, произошедшая из-за паранойи и мании преследования Осмаева и Окуевой", - считает Кринари.

"Они подобрали меня в центре города у цирка. Потом мы поехали к французскому консульству, где я хотел забрать анкеты... Далее уже на Подоле сидели общались в машине. Говорили о подарках, но это не имеет к случившемуся никакого отношения. Я хотел сделать их фото, и тогда Осмаев сам пересел на заднее сидение. Он показал мне коробку, в которой лежал пистолет иностранного производства ("Глок" - Прим.Ред.). Я впервые увидел такое оружие и взял этот долбаный пистолет в руки, даже не зная, что он заряжен", - рассказал Кринари.

"Когда Осмаев увидел у меня в руках пистолет, он закричал: "Осторожно!". И дернул меня за руку, выворачивая пистолет. Он прыгнул ко мне вперед через сидение, и в этот момент произошел случайный выстрел. Даже не знаю, куда он попал. Я не хотел стрелять, не хотел убивать, все произошло по неосторожности. После этого у них началась истерика, а Окуева выстрелила мне в плечо. Я начал терять сознание и вывалился из машины", - утверждает задержанный.

"Всего в меня попало шесть пуль. Первая, это когда Окуева выстрелила в меня в упор в салоне и прострелила мне ключицу - пуля до сих пор у меня в шее. Я уже начал терять сознание, вываливаясь из машины. В этот момент Окуева целилась мне в голову, и передергивала пистолет, трижды пытаясь выстрелить мне в затылок. У "Макарова" есть такая слабость, патрон перекосило и потому выстрелить не получилось. Когда я выпал и оказался на земле, Осмаев обошел машину и в меня безоружного при свидетелях выпустил восемь пуль, всю обойму еще одного "Макарова", - рассказал Кринари.

"Он расстреливал меня как кабана. Я лежал на земле и прикрывался ногами от выстрелов. Три пули попали рядом с моей головой в землю, две пули - в одну ногу, еще две - во вторую, еще один выстрел был сделан в левую ключицу. Всего - три пули рядом со мной, пять в меня от Осмаева плюс шестая Окуевой. Я чудом выжил, в больницу меня привезли уже мертвого три или четыре минуты. После этого меня откачали в реанимации", - рассказал задержанный.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Амину Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего «агентом российских спецслужб». По данным Геращенко, человек был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

3 июня в прокуратуре Киева сообщили, что 58-летнему нападавшему объявлено о подозрении. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.