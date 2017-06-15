Князев заявил о прогрессе в расследовании покушения на Осмаева и Окуеву

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о прогрессе в расследовании дела о покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Князев сказал на пресс-конференции.

В частности, на вопрос, не прослеживается ли связь между покушением на Осмаева и Окуеву и убийством бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, глава Нацполиции ответил: «Мы расследуем это правонарушение (покушение на Осмаева - УНИАН). Расследуется общей следственно-оперативной группой, прокуратурой, Национальной полицией. У нас есть прогресс в расследовании этого правонарушения. Но доказать я не могу, что нам известно стало об участии лица, которое мы подозреваем в совершении этого правонарушения, относительно других правонарушений (в частности, убийства Вороненкова - УНИАН) как на территории государства, так и на территории других смежных с нами государств».

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«Но мы имеем такую оперативную информацию, которую эффективно проверяем, и результаты расследования будут доведены в короткое время", - добавил Князев.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападающего «агентом российских спецслужб». По данным Геращенко, человек был легализован и легендированный в Украине в феврале 2016 года под именем Дакара Александра Венусовича.

3 июня в прокуратуре Киева сообщили, что 58-летнему нападающему объявлено о подозрении. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 7 июня суд избрал нападающему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог.