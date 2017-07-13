В Вооруженных силах по стандартам НАТО подготовлено 28 боевых подразделений - Минобороны

По стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подготовлено 28 полноценных боевых подразделений. Как сообщается на сайте украинского оборонного ведомства, об этом шла речь во время заседания комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил.

Читайте такжеПорошенко заявил о строительстве завода боеприпасов по стандартам НАТОТакже сказано, что в 2017 году по стандартам Альянса для Вооруженных сил подготовлено уже 297 инструкторов, а всего с начала военной реформы - около 1,2 тыс. военнослужащих-инструкторов, из них около 600 - с участием иностранных инструкторов.

В Минобороны сообщили, что с начала года в ВСУ отработано 150 стандартов коллективной (индивидуальной) подготовки и введена в действие «Единая электронная база стандартов подготовки и методических материалов для войск». В высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку военнослужащих для Сухопутных войск, развернуты и введены в эксплуатацию 22 комплексных динамических тренажера для экипажей танков, БМП и БТР.

Вместе с тем отмечается, что принципиальные изменения в системе подготовки войск, меры по усилению учебно-тренировочной базы способствовали определенному росту качества подготовки.

В 2017 году по новым стандартам проведено 166 мероприятий оперативной подготовки и 184 основных мероприятия боевой подготовки.

Кроме этого, на полигонах Вооруженных сил состоялось 20 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в которых приняли участие силы и средства других военных формирований и правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2020 году намерена привести свои вооруженные силы в полнуюсовместимость с силами НАТО.