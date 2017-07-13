"Путешествия" львовского мусора: более 100 тонн отходов нашли на Тернопольщине
15:05, 13 июля 2017Общество
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Подтверждают львовское происхождение мусора остатки документов и платежных квитанций.
Горсовет направил ходатайство в отделение Нацполиции о необходимости реагирования / Lvivnews
В Шумском районе Тернопольской области работники КП "Шумсккоммунсервис" обнаружили около 120 тонн несанкционированных твердых бытовых отходов из Львова. Об этом сообщает местное издание Lvivnews.
Подтверждают львовское происхождение мусора остатки документов и платежных квитанций.
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Горсовет направил ходатайство в отделение Национальной полиции в Шумском районе и Государственной экологической инспекции Украины в Тернопольской области о необходимости реагирования.
Как сообщал УНИАН, из Львова еще не вывезено более 4500 тонн мусора – горсовет.
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