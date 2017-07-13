"Путешествия" львовского мусора: более 100 тонн отходов нашли на Тернопольщине

В Шумском районе Тернопольской области работники КП "Шумсккоммунсервис" обнаружили около 120 тонн несанкционированных твердых бытовых отходов из Львова. Об этом сообщает местное издание Lvivnews.

Подтверждают львовское происхождение мусора остатки документов и платежных квитанций.

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Горсовет направил ходатайство в отделение Национальной полиции в Шумском районе и Государственной экологической инспекции Украины в Тернопольской области о необходимости реагирования.

Как сообщал УНИАН, из Львова еще не вывезено более 4500 тонн мусора – горсовет.