В Затоке проходит береговая фаза украинско-американских учений "Си Бриз-2017" (фото, видео)
16:30, 12 июля 2017Общество
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Водолазы из 5 стран успешно справились с задачей.
Кадр из видео ТСН
Утром в гавани, где базируются корабли украинских ВМС, работали украинские, американские, британские, румынские и канадские водолазы. Общая задача - проверить гавань и один из кораблей и исключить заминировании, сообщает ТСН.
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Работа в мутной черноморской воде сложная, однако с задачей водолазы справляются успешно.
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