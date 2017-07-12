В Затоке проходит береговая фаза украинско-американских учений "Си Бриз-2017" (фото, видео)

Утром в гавани, где базируются корабли украинских ВМС, работали украинские, американские, британские, румынские и канадские водолазы. Общая задача - проверить гавань и один из кораблей и исключить заминировании, сообщает ТСН.

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Работа в мутной черноморской воде сложная, однако с задачей водолазы справляются успешно.