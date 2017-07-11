Праздник сладкоежек: сегодня отмечается Всемирный день шоколада (видео)

11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Cчитается, что первыми шоколад научились делать ацтеки, они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры окрестили лакомство «черным золотом» и кушали его для укрепления выносливости. В средние века потребление шоколада в Европе было доступно только аристократам.

У матери Терезы была страсть к шоколаду. А мадам Помпадур была уверена, что лишь шоколад может разжечь огонь страсти. Наукой установлено, что в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению.

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Темные сорта этой сладости стимулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья. Существует гипотеза, что шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения. В шоколаде содержится много магния, калия, кальция, витаминов группы В и железа. Поедание десерта снижает нагрузку на сердце, укрепляет мышцы и нервную систему, а его запах поднимает настроение и успокаивает.