МВФ придется подождать, пока Ющенко закончит свои заграничные визиты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует на следующей встрече с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, руководителем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ завершить работу над формированием антикризисного пакета законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после саммита Европейской народной партии.

В.ЮЩЕНКО отметил, что такая встреча состоится на будущей неделе после завершения серии его заграничных визитов (ориентировочно, четверг-пятница – УНИАН).

Президент выразил надежду, что на этой встрече удастся завершить формирование так называемого «пакета договоренностей с МВФ».