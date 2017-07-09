В одесский порт впервые за несколько лет зашла подводная лодка (фотогалерея)

Сегодня в Одесский порт для участия в предстоящих учениях «Си Бриз-2017» зашло сразу три турецких судна, в том числе подводная лодка.

Как передает «Думская», гостей ждали рано утром, но что-то пошло не так, и первый турецкий корабль пришвартовался у 16-го причала морвокзала только около 11 часов. Им стал фрегат F241 Turgutreis.

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Подлодка зашла второй и встала на 20-м причале. По воспоминаниям знатоков, до этого подлодки заходили в одесский порт около 10 лет назад.

Третьим зашел большой десантный корабль NL 214, который пришвартовался рядом с фрегатом около полудня.

Ранее, около 8 утра, в Практическую гавань зашел румынский корвет «Контр-адмирал Хория Мачеллариу». Корветы этого типа легко заметить по выбрасываемым ими клубам черного дыма.

Ранее УНИАН сообщал, что на предстоящие международные учения «Си Бриз-2017», которые пройдут с 10 по 23 июля, продолжают прибывать специальные подразделения. Сегодня, 9 июля, в одесском аэропорту приземлились два военных борта НАТО.