В Одессе приземлились два военных борта НАТО (фото)

18:44, 09 июля 2017
Общество
2532 0

Авиация прибыла в Одессу, чтобы принять участие в предстоящих международных учениях "Си Бриз-2017".

фото Думская

На предстоящие международные учения «Си Бриз-2017», которые пройдут с 10 по 23 июля, продолжают прибывать специальные подразделения. Сегодня, 9 июля, в одесском аэропорту приземлились два военных борта НАТО.

Об этом пишет издание "Думская".

Читайте такжеУкраинско-американские учения "Си Бриз-2017" состоятся в июле на юге Украины

Как пишет издание, американский C-130J Геркулес привез спецов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III привез военнослужащих других специальностей, а также снаряжение для учений.

фото Думская

Разгрузка продолжалось несколько часов, после чего борта переместились на аэродромы вылета.

фото Думская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Курс Украины на вступление в НАТО
Теги: #Си Бриз-2017#военные учения НАТО