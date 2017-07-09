В Одессе приземлились два военных борта НАТО (фото)
18:44, 09 июля 2017Общество
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Авиация прибыла в Одессу, чтобы принять участие в предстоящих международных учениях "Си Бриз-2017".
Разгрузка продолжалось несколько часов / фото Думская
На предстоящие международные учения «Си Бриз-2017», которые пройдут с 10 по 23 июля, продолжают прибывать специальные подразделения. Сегодня, 9 июля, в одесском аэропорту приземлились два военных борта НАТО.
Об этом пишет издание "Думская".
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Как пишет издание, американский C-130J Геркулес привез спецов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III привез военнослужащих других специальностей, а также снаряжение для учений.
фото Думская
Разгрузка продолжалось несколько часов, после чего борта переместились на аэродромы вылета.
фото Думская
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