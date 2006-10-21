Возбуждено уголовное дело за приватизацию участка газопровода

Сотрудниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью в Сумской области обнаружен факт незаконной приватизации участка газопровода между населенными пунктами региона.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, установлено, что служащие одной из райгосадминистраций области и должностные лица агрофирмы незаконно оформили право собственности на участок газопровода между двумя населенными пунктами.

Это имущество является собственностью государства и приватизации не подлежало вообще. Такими действиями государству был нанесен ущерб на 13 млн. грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) и 233 (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.