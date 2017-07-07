В Киеве заочно будут судить экс-офицера ЧФ РФ за захват военных частей в Крыму

Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины завершено специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя командира 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации полковника Владимира Карпушенко.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Карпушенко обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины по предварительному сговору группой лиц.

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В Генпрокуратуре отметили, что следователями собраны неопровержимые доказательства, на основании которых полковник Карпушенко обоснованно подозревается в том, что он в феврале-марте 2014 непосредственно организовывал блокирование и захват на территории Крыма подчиненными ему военнослужащими ВС РФ воинских частей Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, а также склонял военнослужащих ВСУ к совершению государственной измены, что привело к временной оккупации территории полуострова Крым и другим тяжким последствиям.

Эти действия он совершил по предварительному сговору группой лиц с другими должностными лицами вооруженных сил РФ, выполняя отведенную ему роль в общем преступном плане по ведению агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы.

Обвинительный акт в отношении Карпушенко передан в суд для заочного осуждения.

Инкриминируемые Карпушенко особо тяжкие преступления предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.