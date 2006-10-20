В Донецке завтра субботник

В субботу, 21 октября, в Донецке на общегородской субботник выйдут более 41 тысячи горожан.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью городского совета, в субботнике примут участие более 41 тыс. дончан - работников более трех тысяч предприятий и организаций, школ, больниц, детских дошкольных учреждений. Кроме того, в работах по благоустройству будет задействовано 232 единицы техники.

Во время субботника во всех районах города будет наведен порядок в скверах и на придомовых территориях, на территориях предприятий и организаций, вывезен мусор со стихийных свалок и территорий кладбищ. Кроме того, будет высажено более 3,5 тыс. деревьев, более 2 тыс. кустарников, более 2 тыс. кустов роз.