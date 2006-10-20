Рост наличного доллара - ситуативное явление

Сегодняшний рост наличного доллара - это ситуативное явление, и уже в ближайшее время можно ожидать снижение курса до прежнего уровня, считает заместитель начальника казначейского управления - начальник отдела конверсионных операций ЗАО «Первый Украинский Международный банк» Алексей САВЧЕНКО.

В беседе с корреспондентом УНИАН эксперт высказал мнение, что курс наличного доллара, скорее всего, останется стабильным до конца года, с обычными для предновогодних и новогодних праздников колебаниями.

«Сегодняшний рост - это ситуативное явление, и уже в ближайшее время следует ожидать снижение курса наличного доллара до прежнего уровня. В случае каких-либо серьезных колебаний курса доллара США (наличного и безналичного), у НБУ есть механизмы для удержания курса на уровне, заложенном в валютном коридоре на 2006 год» - отметил А.САВЧЕНКО.

Справка УНИАН. За последнюю неделю курс покупки наличного доллара вырос до средних 5,1 грн. за доллар.

Совет НБУ в 2006 году прогнозирует среднегодовой курс гривни - 5-5,2 грн./долл.