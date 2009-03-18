Пинзеник насчитал 75 миллиардов дефицита бюджета

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК заявляет о высоком риске монетарного финансирования дефицита государственного бюджета.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

При этом В.ПИНЗЕНИК отметил, что такие меры приведут к углублению экономического кризиса.

«К сожалению, у Украины есть большой соблазн пойти тупиковым путем, следствием чего будет реальное падение потребления, – сказал В.ПИНЗЕНИК. – Потребления не будет, потому что инфляция приводит к обесцениваю доходов людей, и не только доходов людей, но и доходов экономики. И тогда путь выхода Украины из сложившейся ситуации будет более длительным и более болезненным».

Экс-министр финансов подчеркнул, что обусловленная эмиссионным покрытием дефицита девальвация гривни станет очередной проблемой для украинской банковской системы, справиться с которой, возможно, уже не удастся.

«Инфляция не решает проблемы, а наоборот – порождает новые, особенно проблемы для банковского сектора. Так, обусловленная эмиссионным финансированием дефицита бюджета угроза девальвации приведет к еще большим проблемам в банковском секторе, к еще более жестким испытаниям этого сектора, включая владельцев депозитов», – отметил В.ПИНЗЕНИК.

Он сообщил, что реальный фактический дефицит госбюджета Украины на сегодня достигает 10% ВВП, или 75 млрд. грн.

«Дефицит бюджета Украины достигает 10% ВВП. Если вы внимательно посмотрите бюджет, то даже в принятом бюджете дефицит составляет 75 млрд. грн.: 31 млрд. грн. – цифра, которую вы видите в первых строчках, и 44 млрд. грн. – это цифра, которая связана с рекапитализацией банковского сектора, – сказал В.ПИНЗЕНИК. – Завышение доходов, которое уже очевидно по доходам госбюджета, я оцениваю от 15 до 20 млрд. грн.».