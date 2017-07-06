"Ждем законопослушных артистов": Джамала поддержала запрет залетных "голубей мира" из РФ

Певица Джамала прокомментировала зарегистрированный недавно в Верховной Раде Украины законопроект, предусматривающий запрет украинским артистам выступать на территории страны-агрессора и наоборот. Победительница Евровидения назвала этот вопрос сложным моментом.

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"Мне кажется, что здесь нельзя очень резко отделять этот вопрос. Мы не можем быть против всех россиян и смотреть на всех под одним углом зрения. Да, есть закон (я не знаю, как он правильно звучит) о незаконном пересечении админграницы с Крымом, в результате чего этого человека потом не впускают на территорию Украины. Понятно, что такое пересечение - неправильное и нарушает закон. Мы знаем, что многие исполнители из-за несоблюдения закона не имеют возможности выступать здесь. Я считаю, что это правильно, хотя кому-то может моя такая позиция не нравится. Правильно, когда ты живешь по закону", - сказала певица журналистам на презентации документального фильма «Борьба Джамалы» в Киеве 5 июля.

Она добавила, что «хотела бы видеть в Украине российских исполнителей, но только тех, кто разделят позицию украинского народа».

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее исполнитель Митя Фомин устроил скандал на джазовом фестивале во Львове. Назвал Крым российским, а себя "голубем мира".