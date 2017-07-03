Еще один гастролер устроил скандал: на джазовом фестивале во Львове назвал Крым российским (видео)

Известный российский артист и экс-солист музыкальной поп-группы Hi-Fi Митя Фомин, который оскандалился во Львове, заявив в интервью украинской телеведущей Кате Осадчей, что Крым — российский, решил объяснить свою позицию.

Он написал длинный пост в Instagram, обвиняя Осадчую в провокации.

"Считаю правильным высказаться по поводу моего интервью с Екатериной Осадчей во время джазового фестиваля во Львове, которое в эти выходные стало интернет-"сенсацией". Я всегда говорил о том, что артисты вне политики. Я всегда говорил о том, что их миссия - искусством, творчеством, музыкой мирить и «дружить» людей. Я говорил об этом, когда выступал в горячих точках, когда ездил с концертами в Чечню, когда делал большую акустическую программу к 70-летию Победы - Победы в войне, которую русский и украинский народ выиграли вместе. Я говорил о том, что я не хочу воевать, не хочу брать в руки оружие, не хочу знать войны, и надеюсь, что мне никогда это не предстоит, и что главное, чем я могу выразить свою гражданскую позицию, - это мои песни и концерты. И я всегда говорил, что если тебя куда-то зовут, значит тебя хотят видеть, значит ты людям нужен", - пофилософствовал Фомин.

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"Учитывая события последних лет, провокационный вопрос Екатерины Осадчей считаю нетактичным, заведомо имеющим целью задеть чувства людей и разжечь в них ненависть друг к другу. Но это был прямой вопрос, и на него был дан прямой ответ. Свои слова я не собираюсь забирать обратно, потому что констатировал факт. На территории Крыма в данный момент проживают люди с российскими паспортами, с российской телефонной связью, с российской валютой и с российскими законами", - отметил он.

Певец добавил, что "всей душой и сердцем любит эту страну" и ему "больно наблюдать, как наших людей стараются поссорить, вызвать на эмоции, задеть, пытаются навязать нам ненависть друг к другу. Я не знаю, кому это нужно, но я думаю, что это бесчеловечно, неуважительно и глупо".

"И я уверен, многие меня поддержат, в том числе и многие артисты. Каждый видит то, что он хочет видеть. Но я уверяю, искусственные действия, провоцирующие взаимную неприязнь, в данном случае тщетны. Я ездил, езжу и буду ездить туда, где меня рады видеть и где хотят слышать мои песни. Я дружил, дружу и буду дружить с людьми в России и на Украине, с которыми хочу дружить. А всем остальным суд Бог и собственная совесть", - подчеркнул Фомин.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, что СБУ запрещает въезд в Украину звездам, которые выступали в оккупированном Крыму.