Институт национальной памяти хочет расследовать восстановление в Горишних Плавнях стелы "Комсомольск"

Украинский институт национальной памяти обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать восстановление в Горишних Плавнях (Полтавская обл.) стелы со старым названием города - «Комсомольск».

Читайте такжеВласти Комсомольска недовольны переименованием города в Горишни Плавни, готовят иск в судКак сообщили УНИАН в мэрии Горишних Плавней, Украинский институт национальной памяти вчера, 4 июля, направил обращения в Генпрокуратуру, СБУ и Нацполицию, а также в мэрию города с просьбой провести расследование относительно законности восстановления стелы с надписью «Комсомольск» на одном из въездов в город.

В обращении института сказано, что такие действия городской власти противоречат действующему законодательству.

«Стела «Комсомольск» посвящена бывшему названию города, является символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежит обязательному демонтажу», - сказано в обращении.

Институт потребовал демонтировать стелу. Авторы письма акцентируют внимание на «недопустимости использования и пропаганды символики коммунистического тоталитарного режима».

Как сообщал УНИАН, сотрудники КП «СпецЭко» восстановили, поврежденную в ночь на 19 мая, стелу на въезде в Горишние Плавни со стороны Кременчуга. По данным мэрии, сотрудники коммунального предприятия заказали и установили две поврежденные буквы на место, поскольку стела считается историческим памятником.

В мае украинский парламент принял постановление о переименовании Комсомольска в Горишние Плавни наряду с еще рядом городов, районов и сел.

Название Горишние Плавни было предложено Институтом национальной памяти.

22 ноября 2016 года Высший административный суд Украины отклонил иск городского совета Горишних Плавней к Верховной Раде об отмене переименования города.