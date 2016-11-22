Суд решил, что Горишние Плавни останутся Горишними Плавнями

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил городской председатель Верхних Плавней Дмитрий Быков.

Читайте такжеВ Киеве бульвар Ивана Лепсе переименовали в честь первого президента Чехии

По его словам, суд не удовлетворил иск горсовета и в течение пяти дней даст письменные объяснения по поводу принятого решения.

Напомним, решение парламента о переименовании Комсомольска в Горишние Плавни от 19 мая вступило в силу 3 июня. Название Горишние Плавни было предложено Институтом национальной памяти. В тот же день мэр города Дмитрий Быков подписал иск в Высший административный суд Украины о признании постановления №4085 в части переименования Комсомольска недействительным.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала Комсомольск в Горишни Плавни. «За» принятие доработанного проекта постановления №4085 проголосовали 249 депутатов.