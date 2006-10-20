В Украине водку и сигареты приравняют к оружию

Верховная Рада может запретить внешнюю рекламу табака и алкоголя, а также рекламу этих изделий на телевидении.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня ВР приняла в первом чтении проекты законов о внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» Николая ТОМЕНКО (БЮТ) и Бориса БЕСПАЛОГО (“Наша Украина”).

Законопроект поддержали 399 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в зале. При подготовке ко второму чтению эти проекты будут объединены в один документ, в котором будут учтены высказанные при обсуждении предложения и замечания.

Документ Н.ТОМЕНКО предлагает запретить внешнюю рекламу табака и алкоголя (на так называемых биг-бордах). При этом он инициирует запретить рекламу табачных изделий с 1 января 2007 года, а алкоголя - с 2008 года.

Законопроект Б.БЕСПАЛОГО жестче. Он предлагает запретить рекламу и на телевидении, а также распространить на рекламу табака и водки нормы, которые действуют для рекламы оружия, то есть ввести систему специальных разрешений, а также разрешить рекламу только на специальных выставках, специальных мероприятиях, в специальных изданиях.

Н.ТОМЕНКО, представляя законопроект в парламенте, привел данные социологических исследований, в соответствии с которыми в Украине курит 41% населения. Для примера он сказал, что в Швеции курит 22% граждан, в России – 36%, а в среднем по Европе – 32%. Он подчеркнул, что ужасная ситуация в стране заключается в том, что больше всего курильщиков среди молодежи, молодых женщин. Так, по данным Н.ТОМЕНКО, девушки с 12 до 18 лет курят больше, чем их ровесники мужского пола.

По мнению Н.ТОМЕНКО, одной из причин такого положения является «наглая, циничная, агрессивная рекламная деятельность, которая сегодня ведется табачными и алкогольными кампаниями». Он подчеркнул, что ни в одной из цивилизованных стран нет такого количества внешней рекламы.

В ходе обсуждения народный депутат С.ПОТИМКОВ (БЮТ) предложил создать в парламенте межфракционное объединение некурящих депутатов, а Б.БЕСПАЛЫЙ предложил также создать межфракционное объединение непьющих депутатов.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ в свою очередь попросил не продолжать дискуссию относительно межфракционных объединений. По словам А.МОРОЗА, в Украине пьют «не от рекламы, а от безысходности». Он подчеркнул, что в Украине необходимо искоренить моду на пьянство и курение. По его словам, нужно обратить внимание на пропаганду здорового образа жизни, а если ничего не делать, то украинцы превратятся в нацию, где люди «ходить, говорить, пить и курить начинают одновременно».