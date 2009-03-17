Из Проминвестбанка вывели временную администрацию

Из "Проминвестбанка" (ПИБ) выведена временная администрация, а полномочия по управлению банком переданы председателю Правления ПИБ Виктору БАШКИРОВУ.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя Правления "Проминвестбанка" Вячеслав ЮТКИН.

"Сегодня в 9 утра подписан акт передачи полномочий по управлению банком от временного администратора главе Правления Виктору БАШКИРОВУ, который был накануне утвержден Нацбанком на эту должность ", - сказал В.ЮТКИН.

Как сообщал УНИАН, в «Проминвестбанке» 7 октября 2008 года Национальным банком Украины была введена временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при осуществлении платежей.

15 января 2009 года российский «Внешэкономбанк» выкупил дополнительную эмиссию акций ПИБа и стал собственником 75% + 3 акции «Проминвестбанка», а ООО «Сигнус» – 12,37%.

ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, г. Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн.

ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58%, по сравнению с 2007 годом, до 99,303 млн. грн.