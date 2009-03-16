Результаты жеребьевки Евровидения

Украинская певица Светлана ЛОБОДА выступит под номером 17 во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидения-2009» в Москве 14 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы результаты жеребьевки выступлений участников конкурса, которая прошла сегодня в Москве.

На жеребьевке определился порядок выступлений певцов в первом полуфинале конкурса, который состоится 12 мая. Они выступят в следующем порядке: Черногория, Чехия, Бельгия, Беларусь, Швеция, Армения, Андорра, Швейцария, Турция, Израиль, Болгария, Исландия, Македония, Румыния, Финляндия, Португалия, Мальта, Босния и Герцеговина.

Во втором полуфинале, который состоится 14 мая, участники выступят в следующее порядке: Хорватия, Ирландия, Латвия, Сербия, Польша, Норвегия, Кипр, Словакия, Дания, Словения, Венгрия, Азербайджан, Греция, Литва, Молдова, Албания, Украина, Эстония, Нидерланды.

Согласно правилам конкурса, автоматически в финал попадают Россия, как победитель «Евровидения-2008», а также страны-основатели конкурса – Франция, Германия, Испания и Великобритания. Согласно жеребьевке, порядок выступления стран в финале такой: Франция – третья, Россия – десятая, Германия – семнадцатая, Великобритания – двадцать третья, Испания – двадцать пятая. Порядок выступления других стран определится после полуфиналов.

Жеребьевка прошла в присутствии глав делегаций всех стран, принимающих участие в конкурсе «Евровидение-2009».

Как сообщал УНИАН, конкурс эстрадной песни "Евровидение-2009" будет проведен в Москве с 11 по 16 мая.

В частности, полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая 2009 г., а финал - 16 мая 2009 г. в ОАО "Спортивный комплекс "Олимпийский".

РФ получила право на проведение конкурса после победы на нем в мае 2008 года российского певца Димы БИЛАНА.

Изначально на "Евровидении-2009" планировали представить своих артистов 43 страны, однако 12 марта Грузия отказалась от участия в конкурсе.

8 марта С.ЛОБОДА выиграла национальный отборочный тур «Евровидение-2009» в Киеве.

Россию на «Евровидении-2009» также будет представлять украинская певица Анастасия ПРИХОДЬКО.