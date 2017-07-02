В Харькове прошел велопарад "Девушки с косичками" (фото)

В Харькове сегодня, 2 июля, прошел шестой женский велопарад, который в этом году проводили под слоганом «Девочки с косичками».

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Об этом сообщают организаторы акции на совей странице в Facebook.

«Каждый год мы придумываем новую тему для того, чтобы как можно больше девчонок узнало, что велосипед - это прекрасный транспорт, и на нем не обязательно ездить в спортивной одежде. В этом году решили, что фантазировать на тему костюмов будут «Девочки с косичками», - отметили организаторы.

Также для участников велопарада провели мастер-классы по танцам, стретчингу, пилатесу, актерскому мастерству и китайской живописи.