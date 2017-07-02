Как в Одессе отметили 25-ю годовщину Военно-морских сил Украины (фоторепортаж)

В Одессе отметили 25-ю годовщину Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеПарубий уверен, что украинские моряки снова поднимут сине-желтый флаг на кораблях в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах приняли участие много людей.

На празднование прибыл начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Утром по случаю праздника на кораблях, ошвартованных в районе Морского вокзала Одесского порта, под музыкальное сопровождение оркестра ВМС прошел ритуал поднятия Военно-морского флага и флагов расцвечивания, в том числе, на флагмане украинских ВМС «Гетмане Сагайдачном», который на днях пришел в Одессу после планового ремонта.

Сегодня в городе запланирован ряд праздничных мероприятий. В частности, демонстрация элементов летной выучки, десантирование парашютистов с Государственным Флагом Украины, Военно-морским флагом Украины, флагом Одессы.

Кроме того, состоятся выступление военного оркестра, дефиле роты почетного караула, «велопробег в тельняшках», экскурсии на корабли и пр.