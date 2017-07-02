Как в Одессе отметили 25-ю годовщину Военно-морских сил Украины (фоторепортаж)
На празднование прибыл начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
В Одессе отметили 25-ю годовщину Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах приняли участие много людей.
На празднование прибыл начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
Утром по случаю праздника на кораблях, ошвартованных в районе Морского вокзала Одесского порта, под музыкальное сопровождение оркестра ВМС прошел ритуал поднятия Военно-морского флага и флагов расцвечивания, в том числе, на флагмане украинских ВМС «Гетмане Сагайдачном», который на днях пришел в Одессу после планового ремонта.
Сегодня в городе запланирован ряд праздничных мероприятий. В частности, демонстрация элементов летной выучки, десантирование парашютистов с Государственным Флагом Украины, Военно-морским флагом Украины, флагом Одессы.
Кроме того, состоятся выступление военного оркестра, дефиле роты почетного караула, «велопробег в тельняшках», экскурсии на корабли и пр.