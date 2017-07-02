Порошенко поблагодарил военных моряков за верность долгу и вручил награды по случаю Дня ВМС
Президент пожелал военным морякам крепкого здоровья, мира и согласия, семейного благополучия и семь футов под килем и отметил государственными наградами 31 военнослужащего ВМС Украины.
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил военных моряков за преданность долгу и боевым традициям.
Об этом говорится в поздравлении главы государства по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, обнародованном на его сайте.
Президент напомнил, что история украинского флота берет начало в 1918 году, когда 29 апреля был торжественно поднят национальный флаг над кораблями флота Украинской Народной Республики. За этот длительный период Военно-морские силы прошли сложный путь становления и развития.
«Передислоцированные в 2014 году из оккупированного Крыма в Одессу и Николаев соединения и воинские части Военно-морских сил заново возродились и существенно укрепили обороноспособность Украины. Несгибаемый и непобедимый боевой дух, мужество и профессионализм военных моряков, проявленные во время обороны Донбасса, стали примером исключительной воинской доблести и чести», - отметил Порошенко.
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По его словам, сегодня украинцы склоняют головы «перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины».
«От имени украинского народа искренне благодарю весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за преданность воинскому долгу и боевым традициям.
Отдельное уважение тем, кто, не теряя веры в Победу, сражается с врагом на востоке нашей страны, ежедневно рискует жизнью, выполняет боевые задачи в море и воздухе, защищая юго-восточные границы Украины.
Земной поклон матерям, отцам, женам и детям военных моряков за выдержку и поддержку наших защитников», - подчеркнул президент.
Он пожелал военным морякам крепкого здоровья, мира и согласия, семейного благополучия и семь футов под килем.
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Петр Порошенко по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга отметил государственными наградами 31 военнослужащего.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент подписал соответствующий указ.
В частности, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден старшина Алексей Кулишов.
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Орденом «За мужество» III степени награждены 13 военнослужащих, орденом Даниила Галицкого - трое.
Медаль «За военную службу Украине» получили 8 военнослужащих ВМС Украины.
Медаль «За безупречную службу» II степени получил капитан 3 ранга Павел Рудь, а медалью «За безупречную службу» III степени награждены еще двое военных.
Трое военных награждены медалью «Защитнику Отечества».