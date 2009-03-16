Важное заявление сделал глава ФРС США

Важное заявление сделал Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке.

По его мнению, рецессия в Соединенных Штатах может закончиться уже в этом году, если правительство будет успешно поддерживать банковскую систему. "У нас есть план. Мы работаем над ним, и я думаю, что ситуация стабилизируется, и рецессия закончится, возможно, к концу года", - сказал Бернанке в интервью телеканалу CBS. По словам главы ФРС, завершение рецессии в текущем году и начало экономического подъема в следующем возможно при выполнении ряда условий: снова дать банкам возможность более свободно выдавать кредиты и займы и обеспечить стабильность финансовых рынков. Кроме того, Бернанке отметил, что США смогли избежать начала депрессии, подобной Великой депрессии 30-х годов прошлого века.

Эхо Москвы