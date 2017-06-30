Введение языковых квот на ТВ не поддерживают 24% украинцев - опрос

Подавляющее большинство украинцев - 48% - поддерживают установление языковых квот на телевидении, тогда как не поддерживают квоты 24%, а для 16% это вообще безразлично. Об этом говорится в представленных во время пресс-конференции в Киеве результатах общенационального опроса населения Украины, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Читайте такжеРада отказалась отменить закон о языковых квотах на ТВСогласно результатам исследования, ответы на этот вопрос существенно различаются в зависимости от региона страны. Так, больше всего поддерживают языковые квоты в западном регионе (77% поддерживают, 4% - нет) и в центральном (50% и 23% соответственно). В восточном регионе поддерживают введение квот 34%, не поддерживают - 33%.

Единственный регион, где преобладает негативное отношение к введению языковых квот, - южный. Там поддерживают квоты 22%, не поддерживают - 41%.

В то же время в южном и восточном регионах значительная часть опрошенных - 26% в каждом регионе - ответили, что воспринимают введение языковых квот безразлично.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова с 9 по 13 июня. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 мая приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации», установив для общенациональных каналов квоту в 75% для передач и фильмов на украинском языке и 60% - для местных.

Закон вступит в силу 13 октября.