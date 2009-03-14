В Херсоне стреляли в депутата - попали в грудную клетку

Депутат Херсонского горсовета Сергей ХАБОРСКИЙ, входящий во фракцию Блок Наталии Витренко "Народная оппозиция", получил огнестрельное ранение в грудь.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Наталии ВИТРЕНКО.

Согласно сообщению, покушение на депутата произошло 11 марта в 19:30 в центре Херсона. Пуля, попавшая в С.ХАБОРСКОГО, прошла навылет через грудную клетку, не задев жизненно важные органы.

В то же время, как сообщил источник в правоохранительных органах Херсона, в депутата стреляли из травматического оружия.

В пресс-службе управления МВД Украины в Херсонской области сообщили, что не владеют информацией о данном инциденте.

Сам С.ХАБОРСКИЙ отказался комментировать корреспонденту УНИАН случай с покушением, мотивируя отказ тем, что комментарии могут дать представители правоохранительных органов.

В то же время, по данным сайта, политик обратилась за помощью по ускорению расследования покушения в Генеральную прокуратуру Украины.

«Требую незамедлительного подключения Генеральной прокуратуры для ускорения расследования покушения на жизнь депутата Херсонского городского совета от Блока Наталии Витренко "Народная оппозиция" Сергея Михайловича ХАБОРСКОГО. Есть основания считать, что покушение на жизнь этого депутата было в связи с нежеланием депутатов от нашей фракции участвовать в земельных аферах городского совета. Вижу, что правоохранительные органы Херсона пытаются замять это покушение, этот факт преступления», - цитирует Н.ВИТРЕНКО ее сайт.

По официальным данным Херсонского горсовета, 36-летний С.ХАБОРСКИЙ является совладельцем строительных компаний “Днепробуд” и “Херсонснаббетон”.

По неофициальным данным, депутат также контролирует казино «Спрут», расположенное в отеле «Фрегат» в центре Херсона.

С.ХАБОРСКИЙ в горсовете Херсона входит в комиссию по вопросам социально-экономического развития предпринимательства, планирования, учета, бюджета, финансов и цен.