В Украине с 1 июля водители будут сдавать новые тесты по ПДД (видео)

В течение марта и апреля свои предложения прислали более 10 тысяч украинцев. Эксперты пожелания учли. Как результат, теоретические задачи актуализировали согласно современной ситуации на дорогах, больше внимания уделили практическим навыкам. К тому же, вопросы сгруппировали согласно категориям водительского удостоверения, передает "5 канал".

Теперь старыми остаются только условия прохождения теста, а именно: 20 минут, 20 вопросов и можно допустить максимум две ошибки.

Всего более двух тысяч новых вопросов из правил дорожного движения, в перспективе их будет больше. А вот привычных билетов уже не будет. Поэтому заучить не получится, говорят разработчики. Система автоматически будет подбирать индивидуальные тесты. Уложить их помогли более десяти тысяч украинцев, которые весной присоединились к онлайн-обсуждению.

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"Мы получили более 100 тысяч различных предложений, и это действительно вызвало бешеный ажиотаж. Это впервые за все время независимости Украины, когда прорабатывались эти билеты, вопрос не в кулуарном режиме, как это всегда было. И лишь у нескольких издательств был монопольный статус", - рассказывает начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Отныне печатных билетов не будет. Проверить готовность к экзамену можно бесплатно на сайте Главного сервисного центра МВД. Экзаменационные вопросы сгруппировали согласно категориям водительского удостоверения. Поэтому будущим водителям легковых автомобилей не придется отвечать на вопросы, связанные с управлением автобусами или грузовиками.

Будущим водителям сдавать теоретическую часть экзамена можно множество раз, как и раньше. Однако новая попытка должна быть не ранее, чем за 5 дней.

Низкое качество изображения на иллюстративных материалах к вопросам, наличие двух правильных ответов или запутанные формулировки - это все нарекания на старые билеты от учеников автошкол. В новых тестах, обещают разработчики, такой путаницы не будет.

Помочь будущим водителям во время теста будет невозможно, уверяют в Главном сервисном центре. Там обещают к концу года по всей стране в классах для прохождения экзамена установить камеры, а в экзаменационных автомобилях - видеорегистраторы.

Как сообщал УНИАН, в Украине хотят снизить скорость движения на дорогах городов до 50 км/час.