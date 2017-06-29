Более четырехсот молодых специалистов завершили обучение в Житомирском институте медсестринства, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Торжества по случаю выпуска специалистов состоялись сегодня, 29 июня, в актовом зале учебного заведения.

Поздравил выпускников начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик. «Уже сегодня более четырехсот молодых квалифицированных специалистов выпустились из института. Надеюсь, что полученные знания помогут вам стать настоящими профессионалами своего дела, а качество медицинских услуг в области станет выше. Успехов вам и карьерного роста",- сказал он.

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Ректор Житомирского института медсестринства Виктор Шатило выразил благодарность выпускникам 2017 года за то, что они старательно учились и внесли свой вклад в историю учебного заведения своими достижениями в научной, творческой и спортивной сферах.

Все выпускники получили дипломы, а самым инициативным студентам вручили сертификаты за добросовестное обучение и активную жизненную позицию.

Ранее в Житомире отметили одаренную молодежь, которая прославляет область.