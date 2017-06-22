Поход в театр с молодой замминистра энергетики Украины продали на аукционе за 9 тысяч гривень

Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Натальей Бойко продали на аукционе за 9 тысяч гривень. Об этом свидетельствуют данные на сайте электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro.

Стартовая цена лота составляла 100 гривень. Всего в аукционе приняли участие пять человек, а также две компании. Победителем стал некий Алексей Бойчук, при этом на сайте о нем нет никакой информации, кроме имени и фамилии.

Читайте такжеНа Prozorro продают завтрак с заместительницей Авакова, которая прославилась пикантными фото

Изначально мужчина предложил за лот 500 гривень, потом 1500, потом 3000 и, наконец, 9000 гривень.

Напомним, что Кабмин назначил замминистра энергетики по евроинтеграции Наталью Бойко в феврале этого года.