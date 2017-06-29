Во Львове на территории жилого комплекса упал кран, разбиты два автомобиля

Во Львове на территории жилого комплекса упал кран, повреждены два легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданского населения Львовской областной госадминистрации.

Читайте такжеВ Умани строительный кран упал на внедорожник: погибла женщина, еще четыре человека госпитализированыВ сообщении отмечается, что инцидент произошел вчера после обеда на территории ЖК "Фамилия" (ул. Кульпарковская, Железнодорожный район).

Рабочие проводили демонтаж башенного крана КБ-40, произошла деформация его несущих конструкций, в результате чего тот упал.

"Пострадавших нет. Конструкциями крана повреждены два легковых автомобиля (Volkswagen Vento и Geely)", - говорится в сообщении.

Youtube Игорь Зинкевич