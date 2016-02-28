В Ирпене в результате падения башенного крана погиб человек, еще двое ранены

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС в Киевской области. "В результате падения крана погиб мужчина 1979 года рождения и пострадали двое мужчин 1981 и 1988 годов рождения. Они с травмами различной степени тяжести были направлены в Ирпенскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

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