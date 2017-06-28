Под АП произошли стычки между полицией и вкладчиками банка "Михайловский" (видео)

Под Администрацией президента Украины произошли столкновения между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые с утра субботы проводили там акцию протеста, сообщает «Громадське».

На месте присутствуют 4 кордона полиции. Вкладчики пытались прорваться к АП, однако правоохранители перекрыли им путь. В результате между полицией и протестующими произошли столкновения.

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Участники акции держали флаги банка «Михайловский» и футбольные дудки.

По словам вкладчиков, полиция задержала руководителя группы вкладчиков «Михайловского» из Каменского Александра Горбачева.

<blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">В урядовому кварталі сталися сутички між правоохоронцями та вкладниками банку «Михайлівський» <a href="https://t.co/CPSuTKnqOW">pic.twitter.com/CPSuTKnqOW</a></p>— Hromadske.UA (@HromadskeUA) <a href="https://twitter.com/HromadskeUA/status/879965099204554752">28 июня 2017 г.</a></blockquote>

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На место происшествия прибыли три машины скорой помощи.

В настоящее время митингующие разошлись, на месте присутствует только полиция.

Напомним, в июне вкладчики "Михайловского" уже собирались под АП, требуя встретиться с главой государства. Тогда также произошли столкновения с правоохранителями.