Глобальной компании украинского происхождения Kormotech исполнилось 20 лет. Она покорила не только вкусы украинских четырехлапых, но и более трех десятков международных рынков, реализовала ряд социальных инициатив. К 20-летию компании делимся 20 фактами о Kormotech.

Материнская компания Enzym создала Kormotech в 2003 году как проект по диверсификации существующего бизнеса. После изучения рынка возникла идея производить питание для животных.

До открытия собственного завода Kormotech производил корм на аутсорсе в Дании. В начале украинские потребители недоверчиво отнеслись к цветным гранулам сухого корма, но в Америке и Европе это было привычно: цвет гранулы означал соответствующие ингредиенты – овощи, зелень, мясо.

Сегодня Kormotech производит 90 тыс. тонн продукции в год. Сейчас предприятие обеспечивает почти четверть украинского рынка кормов для животных.

Корм производится по стандартам детского питания. Качество конечного продукта тщательно контролируется – от выбора сырья до попадания продукта на полку.

20 лет назад в Украине более 80% пэтпэрентов кормили своих любимцев со стола. Сегодня же предпочитают готовый корм, ведь это сбалансированный рацион, содержащий все питательные вещества, которые необходимы животным.

Целью стратегии Kormotech 2018-2023 было войти в ТОП-50 мировых производителей пэтфуда. Компания приблизилась к цели вплотную, остановившись на 51-й строчке. Амбициозная цель стратегии до 2028 – войти в ТОП-30 из 3000 мировых производителей.

Сегодня Kormotech – в числе 20 самых быстрорастущих пэтфуд брендов в мире. Чтобы достичь своей амбициозной цели, в ближайшие 5 лет Kormotech должен прирасти втрое.

Каждый третий украинский кот или собака предпочитает продукты Kormotech от брендов Optimeal, CLUB 4 PAWS, Мяу!, Гав!

Kormotech использует более 2000 наименований сырья, 90% из них имеет украинское происхождение. Среди них привычные – мясо, овощи, ягоды и травы, а также экзотические – голубика, амарант, кальмары.

За 20 лет Kormotech реализовал десятки соцпроектов – от помощи животным после начала войны в 2014 году до программы гуманного образования для школьников.

Структура бизнеса семьи Вовк включает не только системообразующие предприятия – Kormotech и Enzym, но и инвестиционные проекты, например Kormotech Америка, petcare стартапы Animal ID, Rocketo, биотех-лабораторию Explogen. Также Kormotech объявил о запуске венчурного подразделения.

Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023
Фото Kormotech 12 октября 2023

Команда Kormotech выросла до более чем 1200 человек в 5 странах мира. В 2023 году вошла в рейтинги ТОП-50 работодателей военного времени от журнала Forbes и рейтинг ТОП-50 от издания Delo.ua.

В 2023 году Kormotech попал на страницы изданий New York Times и Reuters в качестве примера жизнестойкого бизнеса во время войны.

Во время войны Kormotech с опорой на международный фонд U–Hearts создал инициативу Save Pets of Ukraine. За первый год проект привлек более $3 млн. помощи. Сегодня Save Pets of Ukraine – это более 300 000 накормленных животных и более 1500 тонн корма, предоставленного зооволонтерам.

Бренд Optimeal создал первый в Украине мультиканальный сервис ветеринарной помощи Optimeal Expert 9100. Ежечасно врачи сервиса принимают в среднем 11 звонков и 13 обращений в мессенджерах.

Платформа LOOK 4 PAWS бренда CLUB 4 PAWS популяризирует адопцию беспородных животных. Уже удалось пристроить более 1000 четырехлапых.

В 2019 году компания определила социальную миссию – изменить отношение к животным по всей Восточной Европе: не как к собственности, а как к компаньонам и членам семьи.

Kormotech запустил кампанию "По зову сердца", в которой через любимые и узнаваемые бренды впервые знакомится с пэтпэрентами своих четырехлапых клиентов.

Компания разработала платформу Kormotech Family – семейный альбом украинских четырехлапых, куда можна добавить собственного любимца и рассказать его историю.

В честь 20-летия Kormotech передаст 100 тыс. грн из каждых 20 тонн корма в помощь детям и домашним питомцам, пострадавшим от войны. Средства будут направлены в благотворительный фонд "Голоса детей" и инициативу Save Pets of Ukraine.