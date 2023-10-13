Сегодня Kormotech производит 90 тыс. тонн продукции в год. Сейчас предприятие обеспечивает почти четверть украинского рынка кормов для животных.

Глобальной компании украинского происхождения Kormotech исполнилось 20 лет. Она покорила не только вкусы украинских четырехлапых, но и более трех десятков международных рынков, реализовала ряд социальных инициатив. К 20-летию компании делимся 20 фактами о Kormotech.

Материнская компания Enzym создала Kormotech в 2003 году как проект по диверсификации существующего бизнеса. После изучения рынка возникла идея производить питание для животных.

До открытия собственного завода Kormotech производил корм на аутсорсе в Дании. В начале украинские потребители недоверчиво отнеслись к цветным гранулам сухого корма, но в Америке и Европе это было привычно: цвет гранулы означал соответствующие ингредиенты – овощи, зелень, мясо.

Сегодня Kormotech производит 90 тыс. тонн продукции в год. Сейчас предприятие обеспечивает почти четверть украинского рынка кормов для животных.

Корм производится по стандартам детского питания. Качество конечного продукта тщательно контролируется – от выбора сырья до попадания продукта на полку.

20 лет назад в Украине более 80% пэтпэрентов кормили своих любимцев со стола. Сегодня же предпочитают готовый корм, ведь это сбалансированный рацион, содержащий все питательные вещества, которые необходимы животным.

Целью стратегии Kormotech 2018-2023 было войти в ТОП-50 мировых производителей пэтфуда. Компания приблизилась к цели вплотную, остановившись на 51-й строчке. Амбициозная цель стратегии до 2028 – войти в ТОП-30 из 3000 мировых производителей.

Сегодня Kormotech – в числе 20 самых быстрорастущих пэтфуд брендов в мире. Чтобы достичь своей амбициозной цели, в ближайшие 5 лет Kormotech должен прирасти втрое.

Каждый третий украинский кот или собака предпочитает продукты Kormotech от брендов Optimeal, CLUB 4 PAWS, Мяу!, Гав!

Kormotech использует более 2000 наименований сырья, 90% из них имеет украинское происхождение. Среди них привычные – мясо, овощи, ягоды и травы, а также экзотические – голубика, амарант, кальмары.

За 20 лет Kormotech реализовал десятки соцпроектов – от помощи животным после начала войны в 2014 году до программы гуманного образования для школьников.

Структура бизнеса семьи Вовк включает не только системообразующие предприятия – Kormotech и Enzym, но и инвестиционные проекты, например Kormotech Америка, petcare стартапы Animal ID, Rocketo, биотех-лабораторию Explogen. Также Kormotech объявил о запуске венчурного подразделения.

Команда Kormotech выросла до более чем 1200 человек в 5 странах мира. В 2023 году вошла в рейтинги ТОП-50 работодателей военного времени от журнала Forbes и рейтинг ТОП-50 от издания Delo.ua.

В 2023 году Kormotech попал на страницы изданий New York Times и Reuters в качестве примера жизнестойкого бизнеса во время войны.

Во время войны Kormotech с опорой на международный фонд U–Hearts создал инициативу Save Pets of Ukraine. За первый год проект привлек более $3 млн. помощи. Сегодня Save Pets of Ukraine – это более 300 000 накормленных животных и более 1500 тонн корма, предоставленного зооволонтерам.

Бренд Optimeal создал первый в Украине мультиканальный сервис ветеринарной помощи Optimeal Expert 9100. Ежечасно врачи сервиса принимают в среднем 11 звонков и 13 обращений в мессенджерах.

Платформа LOOK 4 PAWS бренда CLUB 4 PAWS популяризирует адопцию беспородных животных. Уже удалось пристроить более 1000 четырехлапых.

В 2019 году компания определила социальную миссию – изменить отношение к животным по всей Восточной Европе: не как к собственности, а как к компаньонам и членам семьи.

Kormotech запустил кампанию "По зову сердца", в которой через любимые и узнаваемые бренды впервые знакомится с пэтпэрентами своих четырехлапых клиентов.

Компания разработала платформу Kormotech Family – семейный альбом украинских четырехлапых, куда можна добавить собственного любимца и рассказать его историю.

В честь 20-летия Kormotech передаст 100 тыс. грн из каждых 20 тонн корма в помощь детям и домашним питомцам, пострадавшим от войны. Средства будут направлены в благотворительный фонд "Голоса детей" и инициативу Save Pets of Ukraine.