Львовщина заняла второе место по результатам ВНО

42 выпускника Львовщины во время внешнего независимого оценивания в 2017 году получили наивысший результат - 200 баллов. Пятеро из них набрали по 400 баллов, рассказала на пресс-конференции 27 июня директор Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк, передает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

Читайте такжеНа ВНО по украинскому языку и литературе всего четверо участников набрали 200 баллов«Львовщина должна гордиться своими выпускниками. По количеству участников, получивших 200 баллов по предметам, мы занимаем второе место в Украине », - отметила Лариса Середяк.

Максимальные 200 баллов на ВНО по украинскому языку и литературе набрали всего четыре абитуриента в Украине. И среди них - выпускница львовской гимназии «Престиж».

По информации директора департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Любомиры Мандзий, в этом году на Львовщине выпустились 527 золотых медалистов, еще 184 - с серебряными медалями.