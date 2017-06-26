Экс-начальника налоговой Харьковщины Денисюка оставили под арестом

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения бывшему начальнику ГУ Министерства доходов и сборов Украины в Харьковской области Станиславу Денисюку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, соответствующее решение сегодня, 26 июня, принял Апелляционный суд Киева.

По сведениям прокуратуры, отклонив жалобу защиты экс-налоговика, апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского райсуда Киева от 25 мая, которым Денисюку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн 320 грн.

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Суд также отклонил ходатайство нардепа Михаила Добкина о взятии Денисюка на поруки.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Украине силовики провели 454 обыска в налоговых инспекциях. Были задержаны бывшие руководители налоговой Харьковской области. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о задержании бывшего председателя налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка. Позже Печерский райсуд Киева взял его под стражу и назначил ему залог в 100 млн грн. 11 июня Денисюк, который содержится в Киевском изоляторе временного содержания, объявил бессрочную голодовку.

Напомним, что во время обыска у задержанного экс-главы налоговой администрации Харьковской области Станислава Денисюка нашли золотые слитки, коллекцию монет, 215 тысяч долларов, 115 тысяч гривень, 15,7 тысячи евро, швейцарские часы, иконы, картины и прочее ценности.