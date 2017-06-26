Большинство украинцев не хотят легализации оружия и запрета абортов - опрос

Украинцы высказались о запрете абортов, а также легализации покупки оружия и проституции. УНИАН публикует результаты исследования социологической группы «Рейтинг».

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Так, инициативу легализации покупки огнестрельного оружия поддерживают 18% опрошенных, 77% - не поддерживают, 5% - не определились.

Поддерживают идею запрета абортов четверть (23%) опрошенных, 63% - не поддерживают, 14% - не определились.

38% считают, что в Украине следует восстановить смертную казнь, 47% - против восстановления, 14% - не определились.

Кроме того, согласно результатам исследования, за легализацию предоставления сексуальных услуг выступают 14% опрошенных, против - 79%, 8% - не определились.

Всего 6% поддерживают инициативу легализации употребления легких наркотиков, 90% - не поддерживают, 3% - не определились по этому поводу.

На западе больше всего поддерживают инициативу восстановления смертной казни, запрета абортов, легализации покупки огнестрельного оружия, в центре в большей степени поддерживают легализацию предоставления сексуальных услуг.

Среди прочего, почти две трети опрошенных (63%) поддерживают инициативу введения обязательного сексуального воспитания в школе для подростков, 23% - не поддерживают, 15% - не определились.

Исследование было проведено 22-31 мая по заказу журнала «Фокус». Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,8%.