В Чернигове прошел марш за легализацию ношения оружия

Как передает корреспондент УНИАН, участниками акции стали около 150 черниговцев, в основном ветераны АТО и молодежь, часть из них надели балаклавы.

По словам соорганизатора акции Максима Конашевича, мероприятие приурочено к 3-й годовщине расстрелов на Майдане, а также должно привлечь внимание общества к необходимости легализации оружия.

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Он заявил, что до сих пор не принят закон об оружии, хотя у граждан есть необходимость в защите. Конашевич убежден, что на законодательном уровне должно быть легализовано ношение оружия, "чтобы никогда не повторился беспредел - массовые расстрелы демонстрантов". Общественный активист уверен, что владельцы оружия являются ответственными гражданами и узаконивание короткоствольного оружия будет иметь меньшую опасность, чем сейчас, когда распространился незаконный оборот оружия и стоить оно стало дешевле, чем до начала АТО.

Участники марша прошли от Мегацентра по проспекту Мира, они несли плакат с надписью "Оружие - твое право, защита - твой долг". Полиция сопровождала движение колонны, движение транспорта временно было перекрыто.

Завершился марш возле Екатерининской церкви. Возле памятника "Борцам за свободу и независимость Украины" присутствующие исполнили национальный гимн.

Организаторами марша выступили местные общественные организации "Северный корпус", "Парни северной столицы", "ОУН - Північ".