В Житомире по случаю годовщины Конституции состоится совместное исполнение гимна Украины

В Житомире 28 июня по случаю 21-й годовщины Конституции Украины состоятся различные праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Читайте такжеВ Житомире открыли памятник митрополиту Илариону (Огиенко) Как отмечается в сообщении, торжества начнутся совместным исполнением гимна на площади Королева. Также в городе в течение дня будут проходить мастер-классы, викторины, будет действовать лекторий и состоится показ тематических фильмов.

В рамках празднования годовщины Конституции Украины в областном центре проведут возложение цветов к к памятнику Тарасу Шевченко, к мемориальной доске Олега Ольжича, а также к памятникам и мемориальным знакам другим выдающимся украинским деятелям. В городе также покажут документальные фильмы, будет действовать "Городок мастеров", состоится тематическая презентация Житомирского областного краеведческого музея «Украина на пути к независимости» и тому подобное.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Житомирской облгосадминистрации.