В Житомире состоится художественно-обрядовый фестиваль "Праздник единения Солнца и Воды "От Купала - Ивана"".
13:16, 22 июня 2017Общество
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Целью проведения фестиваля является ознакомление и привлечение желающих к исконным традициям украинцев.
В Житомире состоится художественно-обрядовый фестиваль "Праздник единения Солнца и Воды "От Купала - Ивана"" / УНИАН
В Житомире состоится художественно-обрядовый фестиваль "Праздник единения Солнца и Воды "От Купала - Ивана"", сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Мероприятие будет проходить 24 и 25 июня с 11.00 до 22.00 в житомирском гидропарке .
Целью проведения фестиваля является ознакомление и привлечение желающих к исконным традициям украинцев.
В программе фестиваля - мастер-классы, ярмарка народных мастеров, праздничный концерт, обрядовое славление символов "Солнца" и "Воды", спортивное парное ориентирование, богатырские состязания, хороводы и игры.
С подробным планом мероприятий фестиваля можно ознакомиться на сайте Житомирской ОГА.
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