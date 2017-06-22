В Житомире состоится художественно-обрядовый фестиваль "Праздник единения Солнца и Воды "От Купала - Ивана"", сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Мероприятие будет проходить 24 и 25 июня с 11.00 до 22.00 в житомирском гидропарке .

Целью проведения фестиваля является ознакомление и привлечение желающих к исконным традициям украинцев.

В программе фестиваля - мастер-классы, ярмарка народных мастеров, праздничный концерт, обрядовое славление символов "Солнца" и "Воды", спортивное парное ориентирование, богатырские состязания, хороводы и игры.

С подробным планом мероприятий фестиваля можно ознакомиться на сайте Житомирской ОГА.