В Киеве прощаются с убитым возле Золотых ворот добровольцем АТО (фоторепортаж)

Он погиб в ночь на 23 июня, защищая сына возле Золотых ворот. Сегодня с ним прощаются военные собратья и простые украинцы.

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Похоронят Олейника на Берковецком кладбище в Киеве сегодня, 25 июня.

Как сообщал УНИАН, подозреваемый требовал от парня-музыканта, который играл возле Золотых ворот, деньги и угрожал расправой. За жертву нападения вступился отец. Олейнику нанесли два смертельных ножевых удара – в живот и грудь. Убийцу задержали на крыше 5-этажки напротив.