За голландские деньги в Украине открыли Музей медведя

Единственный в Украине Музей медведя открыт в селе Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Об этом УНИАН сообщили в общественно-экологической организации «Наш дом – Манява».

Музей медведя создан этой организацией в соответствии с проектом “Защитим медведя в украинских Карпатах”, который осуществляется при финансовой поддержке посольства Нидерландов в Украине.

В музее все напоминает о звере, который занесен в Красную книгу. Рядом с основным экспонатом музея – чучелом бурого медведя - сувениры и детские игрушки, ковер, часы и гуцульские изразцы с изображением “хозяина” Карпат и тому подобное.

По словам эколога Николая СКИДАНЮКА, на территории Богородчанского и Солотвинского лесничества живут всего 4 медведя. Он утверждает, что живут карпатские медведи не больше 8 лет, хотя должны были бы жить не менее 30. Случаев с проявлениями у медведей агрессивного поведения эколог не помнит.

В селе радуются, что наряду с известным религиозным центром «Манявский скит» и водопадом туристы смогут посетить еще и Музей медведя. Подобные музеи есть в Польше, Франции и Чехии.