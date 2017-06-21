Покушение на нардепа Геращенко организовал боевик "ЛНР", он объявлен в розыск - СБУ

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении посягательства на жизнь народного депутата Антона Геращенко за его общественную и государственную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Обвинительный акт против двух подозреваемых, находящихся под стражей, направлен в суд. Им грозит пожизненное заключение. Как установило следствие, покушение на депутата организовал один из активных членов террористической организации «ЛНР» на выполнение задания главного управления Генштаба ВС РФ", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЭксперты нашли ряд нестыковок в деле о покушении на Геращенко

Отмечается, что злоумышленник скрывается от следствия в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях. Он объявлен в розыск. Уголовное дело против него и других представителей российских спецслужб выделено в отдельное производство.

Как сообщал УНИАН, 21 января сотрудники Службы безопасности задержали двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины, советника министра внутренних дел Антона Геращенко.