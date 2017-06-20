"И где ты будешь? В ср*ке!": украинская певица предупредила своих коллег, "засидевшихся в России"

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о своем отношении к российским артистам, которым запрещен въезд в Украину, и поделилась мыслями относительно активных гастролей украинских исполнителей в России.

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Такое мнение украинская исполнительница Анастасия Приходько выразила в интервью изданию "Апостроф".

"Если бы я стояла там, на линии фронта, и видела, что я защищаю людей, которые ездят и развлекают на разных премиях и концертах россиян, у меня бы возник вопрос: зачем я здесь стою? Если мы боремся, то все вместе! Или нас здесь бросили самих, чтобы мы стояли, обороняли. А вы зарабатываете деньги в тылу захватчика под видом "голубей мира". Мне это противно. Так противно, что вы даже себе не представляете", – возмутилась исполнительница.

По словам Анастасии, она тоже хочет достойно зарабатывать себе на жизнь. И хотя она имела все возможности построить карьеру в России, Приходько смогла отречься "от этой грязи".

"У меня есть уважение к своему народу. Я уважаю каждого, кто борется сейчас за независимость. Мне очень жаль, что я существую рядом с украинскими артистами, которые во время войны ездят в Россию", – добавила певица.

Относительно концертов украинских исполнителей в России, таких как Ани Лорак и Светлана Лобода, Приходько считает, что это их дело. Она добавила, что срывы концертов "предателей" в Украине сами исполнители затем используют в своих целях – чтобы потом приехать в Россию и жаловаться, как в Украине "бандеровцы" на них напали".

"Но когда ты понимаешь, что тебе сорвут концерт в Одессе, в Тернополе, во Львове, в Одессе, в Киеве, ты будешь выбирать – плевать в своем доме или нет. И еще помнить: в гостях долго не засиживаются, в гостях рано или поздно тоже попросят уйти. И где ты будешь? В ср*ке!" – считает Приходько.