Российский суд разрешил политзаключенному Чийгозу увидеться с больной матерью только в тюрьме (видео)

Российский суд разрешил крымскому активисту Ахтему Чийгозу увидеться со тяжело больной матерью, только при условии, что женщину доставят в тюрьму, говорится в сюжете ТСН.

Адвокат Чийгоза Николай Полозов уже назвал это решение кощунством. Ведь мать Чийгоза прикована к постели и живет на обезболивающих. Любая транспортировка может ее убить.

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Как известно, Ахтема Чийгоза оккупационная власть полуострова задержала два с половиной года назад, за участие в митинге в поддержку единой Украины, который состоялся еще 26 февраля 2014 года под зданием верховной рады Крыма в Симферополе.