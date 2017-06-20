Российский суд разрешил политзаключенному Чийгозу увидеться с больной матерью только в тюрьме (видео)
13:30, 20 июня 2017Общество
154 0
Мать Чийгоза прикована к постели и живет на обезболивающих. Любая транспортировка может ее убить.
Адвокат Чийгоза Николай Полозов уже назвал это решение кощунством / фото Радио Свобода
Российский суд разрешил крымскому активисту Ахтему Чийгозу увидеться со тяжело больной матерью, только при условии, что женщину доставят в тюрьму, говорится в сюжете ТСН.
Больной матери Ахмета Чийгоза выставили условия, при которых она может увидеться с сыном
Адвокат Чийгоза Николай Полозов уже назвал это решение кощунством. Ведь мать Чийгоза прикована к постели и живет на обезболивающих. Любая транспортировка может ее убить.
Читайте такжеЧийгозу отказали в изменении меры пресечения на домашний арест – адвокат
Как известно, Ахтема Чийгоза оккупационная власть полуострова задержала два с половиной года назад, за участие в митинге в поддержку единой Украины, который состоялся еще 26 февраля 2014 года под зданием верховной рады Крыма в Симферополе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter