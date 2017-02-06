Суд аннексированного Крыма оставил за решеткой замглавы Меджлиса

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Twitter.

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Посовещавшись на месте, судьи решили оставить Ахтема Чийгоза под стражей. Не изменились обстоятельства, говорят.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) February 6, 2017

«Посовещавшись на месте, судьи решили оставить Ахтема Чийгоза под стражей. Не изменились обстоятельства, говорят», – отметил адвокат.

Полозов сообщал, что на нынешнем заседании защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в отсутствие доказательств вины Чийгоза в исследованных вещдоках и допросах свидетелей.

Как сообщалось, крымские судьи продлили срок содержания под стражей Ахтему Чийгозу на три месяца с 8 января 2017 года по 8 апреля 2017 года.

Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он был взят под стражу 29 января 2015 года. В МИД заявляли, что целью репрессий в Крыму является уничтожение коренного народа полуострова.

После аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.